甯漢豪：第四季陸續招標北都片區　料政府任期內不會展開填海

政府近年積極推動北部都會區發展。發展局局長甯漢豪接受電台訪問時透露，今年第四季起將陸續推出「洪水橋」及「粉嶺北」兩個片區的開發試點招標，而「新田科技城」片區則計劃於明年進行招標。



甯漢豪對招標前景表示樂觀，指出早前已收到22份意向書，反應理想。儘管經濟環境仍受地緣政治等因素影響，她並不擔心出現流標情況。她強調，政府在定價時會充分考慮市場承受能力，若市場表現疲軟，定價策略自然會相應調整，形容政府與市場之間存在微妙的關係。

甯漢豪對招標前景表示樂觀，指出早前已收到22份意向書，反應理想。（發展局Facebook圖片）

相信本屆政府任期內不會展開填海

針對地產界建議政府正式擱置交椅洲人工島計劃，以免影響財團競投北都項目意欲的意見，甯漢豪重申，人工島目前並無具體動工時間表。她表示，未來一年將完成已開展的相關研究，其餘研究工作則暫緩進行，相信本屆政府任期內不會展開填海工程。她強調，造地是長遠規劃，政府會繼續主導整體土地發展藍圖。

紅磡站周邊及海濱用地規劃保留彈性

此外，關於紅磡站周邊及海濱用地重新規劃的公眾諮詢剛結束。甯漢豪表示，收集到的意見反映市場希望保留更大彈性，鑒於經濟環境變化迅速，建議商業用途的樓面分配「不要定得太死」，避免將來市場環境改變時，發展商需要重新向城規會申請修改地契，增加不必要的程序。