本季賣地計劃推荃灣住宅官地涉780伙　甯漢豪：私樓市場持續向上

撰文：黃祐樺 蔡偉南 李明珠 李健民
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【賣地計劃/發展局/北部都會區/明日大嶼】發展局局長甯漢豪於今日（11日）下午4時30分就2025年7月至9月賣地計劃會見傳媒。

記者會重點

●本季將推1幅荃灣住宅地，提供780伙

●連同6個補地價項目涉及4,170伙，本財年第二季私人住宅供應4,950伙；連同第一季私人住宅供應計，合共涉及6,000伙，上半年佔供應目標45%

●今年底前至少推一個北都片區發展項目，料率先推出「洪水橋」或「粉嶺北」

發展局局長甯漢豪。

16:55 至於會否推出大型土地，甯漢豪表示，將視乎情況而行，不排除日後推出規模更大或推出多於一幅土地。至於全年地價收入方面，她強調政府賣地底價是與市場互相配合，加上除賣地收益外亦有土地補地價不同收入，故暫不估計全年地價收入。

16:47 對於本財年土地供應能否達標，甯漢豪表示，現階段供應走勢平穩，已達標45%，對供應達標審慎樂觀。至於會否推出大型土地，她表示未來不排除會推出，地皮底價會跟隨市場狀況。又指地價收入不只是來自賣地，還有其他收入會計入當中。

她又透露，今季涉及的６個補地價項目，除洪水橋外，還有一個來自九龍區，另一個來算元朗農地，以及3個九龍區小型用地，惟今日不便提及細節。

兩幅工業地本月截標　冀市場積極回應

16:42 本月截標的兩幅工業地，涉及興建多層產業大樓用地，，屬於政府「初試啼聲」，部份樓面將租回棕地作業者，過去曾經延後截標日期，甯漢豪表示希望市場有積極回應，由於快將截標，不作估算。

近期私樓市場向上、租務堅穩

16:41 被問及會否擔心流標，甯漢豪表示選擇推出的土地都是揀規模不大、擁成熟社區，以及不複雜發展，例如已經賣出的大圍及小瀝源用地，所以對今次荃灣用地招標情況樂觀。

發展局局長甯漢豪又表示，土地供應不能只看當刻的樓市情況，不過見到近期私人住宅市場持續向上，交易個案有有上升趨勢，租務市場亦堅穩，這些都是房地產市場向好的表現。甯漢豪表示，今次推出的荃灣用地只涉及少量社福設施，料不影響整幅土地吸引力。

片區發展招標暫時未能提供招標細節

16:40 對於北都3個片區發展項目，關於北部都會區3個試點，甯漢豪表示最快將於今年第四季推出至少一幅地皮進行招標。由於位於新田的試點目前未完成徵地工作，預料首兩幅推出的地皮將為洪水橋及粉嶺北用地。另外，由於部門仍在分析意向書，以及需要繼續與市場溝通，所以暫時未能提供細節的招標條款。

甯漢豪：私樓供應情況理想

16:35 本年度第二季將會6個地契修訂補地價項目，涉及4,170伙，加荃灣住宅地涉780伙，本季私人房屋供應量為4,950伙；連同第一季私人房屋供應計，本財年上半年合共提供6,000伙，佔目標45%。甯漢豪表示，供應情況理想。

16:30 發展局局長甯漢豪表示，第二個財政年度將以招標形式推出荃灣住宅用地，可建樓面3.9萬平方米，可提供780個單位。用地要求建設少量社區設施，涉約940平方米。是次用地選自2月公佈的賣地表，地皮位於成熟社區，周邊配套齊全，交通網路完善；而且已經完成法定土地行政。

發展局局長甯漢豪新近接受電台訪問時透露，今年第四季起將陸續推出「洪水橋」及「粉嶺北」兩個片區的開發試點招標，而「新田科技城」片區則計劃於明年進行招標。

另外又指，交椅洲人工島計劃目前並無具體動工時間表，未來一年將完成已開展的相關研究，其餘研究工作則暫緩進行，相信本屆政府任期內不會展開填海工程。

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