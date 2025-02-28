賣地計劃2025｜CBRE：業權人可交地作補地價　減輕投資者資金壓力

【財政預算案2025、財赤、財政預算案、樓市、樓價、賣地計劃】發展局局長甯漢豪今日（28日）公佈2025/26年度賣地計劃，今年將會推出8幅住宅地，共提供4,450伙，而且不會推出商業用地，而工業用地則會藉作3個「片區試點」陸續推出。首季將率先推屯門住宅官地，可提供525伙單位。



世邦魏理仕（簡稱CBRE）表示，八幅住宅地都有良好的交通、基建，以及成熟的社區配套，而且規模為中小型，相信容易吸引發展商投標。對於政府提及會容許土地業權人主動提早交回土地，作補地價用途，此可為市場提供多一種付款模式，以減輕投資者及發展商的資金流壓力，可減低出現流標的情況。



世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事梁顯政表示，在2025/26年度，政府決定推出八幅住宅地作私人發展，八幅住宅都有良好的交通、基建，以及成熟的社區配套。八幅住宅地的發展規模為中小型，相信容易吸引發展商投標。

政府提供多一種付款模式、低出現流標

另外，政府提及會容許土地業權人主動提早交回土地，作補地價用途，此可為市場提供多一種付款模式，以減輕投資者及發展商的資金流壓力，可減低出現流標的情況。

此方法與1960至80年代的「換地權益書」類似，當時政府為發展新市鎮的權衡方法。新政策是否有效，視乎政府如何評估現有土地價值，以及政府的行政流程所需時間。政府在評估土地價值時，有時或與市場看法評估有所出入。政府應設上訴機制，可增加政策靈活度。

建議在發展北都土地的早期引入發展商

政府以「片區開發」方式，並考慮以分期付款方式，相信可吸引到投資者及發展商的投資意欲。在政府財赤的情況以下，考慮到以不同的形式推展和開發土地，相信為有效的方式，政府應在發展土地的早期引入發展商，分散風險和資金壓力，達到雙贏局面。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事梁顯政。

政府延長多層產業大樓截標時間、或拖慢北都收地進度

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延表示，鑑於土地市場低迷以及政府須釐清招標條款，政府決定延長兩幢多層現代產業大樓（多層產業大樓）用地的截標時間，此決定為不可避免的。

多層產業大樓發展目的為容納從空地遷至建築物內的棕地作業者，亦與這也與北部會區土地收回的過程有關。我們認為同意政府聆聽市場參與者的需要，但市場仍擔心這會否拖慢北部都會區回收土地的進度，及延遲賣地收入而造成的收入缺口。政府需要考慮盡量減少營運風險的不確定性。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延。

高力：政府有考慮到目前的市場環境

高力香港研究部主管及零售顧問諮詢李婉茵對此亦表示，新增的5幅用地則分別來自筲箕灣、佐敦谷、牛頭角、屯門以及荃灣，均為市區及具成熟配套的地皮，可見政府有考慮到目前的市場環境及各大發展商吸納地皮的能力 。

同時，政府公佈在未來一年停售商業用地，且考慮將部份商業用地改劃作住宅用途或按比例的商住混合用途，預期目標選址在石門安心街與安平街交界的原商業樓面及啟德4C區4號地皮，相信能與區內其他住宅物業促成協同效應。