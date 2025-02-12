香港測量師學會：倡減少賣地條款限制　不贊成煞停交椅洲人工島

政府賣地收入欠理想，香港測量師學會梁志添表示，政府應減少賣地條款的限制，減輕發展商成本，並指不贊成煞停交椅洲人工島計劃。



梁志添指，近年發展土地價值下跌，令政府土地收入銳減，政府應減少賣地條款的限制，並尋求縮短發展時間及降低建造成本的方法，提高對購入土地的出價。而縮短發展年期可以降低不確定性和成本，方法包括盡快展開挖掘地庫及地基等工程，以發出入伙紙日期為收取售樓收益依歸，而非滿意紙日期，讓發展商盡早收取售樓所得。

在降低建造成本方面，政府可考慮繼續放寬地上停車場面積計算準則，及取消私人發展項目興建不同社福設施要求。

香港測量師學會梁志添。（學會提供）

測量師學會：不贊成煞停交椅洲人工島

他又指，整體土地供應不應因為經濟市況而完全煞停，過去政府曾暫停所有土地供應，令房屋供應量不足，其對樓市的不良影響更在數年後反映。故交椅洲人工島計劃將為本港帶來土地供應，若煞停會減少房屋供應並影響市民上樓，因此不贊成煞停計劃。

另外，該學會又提議政府發債及成立證券化的基金，支援私人樓宇的保養、維修和復修的工作。