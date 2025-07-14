周末新盤錄252宗　按周升12%　NOVO LAND累沽3835伙、套現逾225億

周末有大型新盤銷售，推動一手市場交投。過去兩日（12日、13日）新盤市場錄得252宗成交，較上周的225宗上升12%。當中新地（0016） 旗下屯門NOVO LAND 3A期於周日第三輪銷售110伙，即日接近沽清。另西營盤東邊街九號周日即日沽出65伙，吸金4.36億元。



NOVO LAND開售不足三年累沽3835伙 套現逾225億

新地（0016）旗下屯門NOVO LAND 3A期於周日（13日）次輪價單銷售110伙，即日接近沽清。發展商表示，屯門NOVO LAND 開售不足三年累積售出3,835伙，套現逾225億元。

第三輪銷售亦錄有兩組買家分別購入兩伙，其中一位為國內高才。總計第3A期客源分布廣闊，當中港島及九龍客佔兩成，屯門區佔四成半，其餘為其他新界地區佔三成半。另外國內客佔超過兩成。

屯門 NOVO LAND。（蔡正邦攝）

東邊街九號即日沽65伙 吸金4.36億

另外，由萬麗（香港）發展、佳兆業資本「代建代管代售」的西營盤項目東邊街九號，周日亦以先到先得方式賣69伙，即日沽出65伙，吸金4.36億元。

發展商表示，昨日最高成交價單位為25樓A室，實用面積488平方呎，以近1,194萬元獲沽出，呎價24,477元。另外亦錄大手買家，當中斥資近3,000萬元，購入四伙投資。

63 Pokfulam沽2宗吸金1391.5萬

九龍建業旗下港島豪宅63 Pokfulam亦沽出2宗，吸金1,391.5萬元，涉及單位為2座15樓A室及9樓A室，實用面積同屬275平方呎，各以698.5萬元及693萬元沽出，呎價呎價25,400元及呎價25,200元。發展商表示，項目所有分層單位已經全部售出，只餘下2伙特色單位待售。

北角皇都1440.8萬沽兩房連儲物室間隔

新世界（0017）旗下北角皇都周日亦連沽兩伙， 最近有30樓B5室單位，實用面積503平方呎，屬兩房連儲物室間隔，望維港景，以1,440.8萬元沽出，呎價28,644元。全盤僅最後2伙可售兩房連儲物室待沽。