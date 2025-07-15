連鎖餐飲集團連環結業　中原：下半年工商舖租金、樓價再跌10%

中原(工商舖)表示，2025上半年市場面對多項挑戰，期內中美關稅戰令環球經濟緊張，加上息口走勢波動，為投資市場前景增添不明朗，整體買賣市場出現好淡爭持局面，而隨著工商舖價格大幅調整，吸引潛在用家及財團相繼入市，帶動今年上半年整體工商舖買賣交投止跌回升。



該行預計，下半年工商舖整體物業買賣宗數預計可維持約1,750宗水平，整體工商舖的成交價及租金下跌最多10%，而部份範疇走勢會較平穩。



。表示，2025上半年工商舖整體買賣成交錄得約1,913宗，較2024年下半年增長近三成，更創自2022以來半年計新高，惟總成交金額僅錄得約277.24億元，較2024下半年的300.99億元減少約7.9%。

潘志明估計2025年第三季將有約850宗買賣成交，而下半年則有約1,750宗成交，隨著個別發展商及財團繼續採取減價策略拋售物業，導致物業價格仍然疲弱，預計2025年第三季買賣成交金額約95億元，下半年則為約218億元水平，整體價格維持平穩至下跌10%。

至於租賃市場方面，本港接連有連鎖餐飲集團結業，餐飲行業不振，導致零售市道受到衝擊，預料整體工商舖物業租金將維持平穩至下跌10%；而整體租務成交於2025年第三季可達約3,800宗水平，下半年則有機會升至約7,500宗。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基。

舖位市場方面，中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，商舖市場於2025上半年錄得約376宗買賣成交，與2024下半年的約375宗相若，為連續四個半年度成交宗數低於380宗水平；而受舖價下跌所影響，上半年買賣成交金額僅錄得約66.9億元，較2024下半年下跌約23.9%。

上半年銀行借貸取態影響，上半年內不少知名投資者及財團紛紛積極減持沽貨套現，商舖買賣市場被不安情緒籠罩，挫價情況不絕，當中更不乏蝕讓成交個案。

黃偉基預測，第三季舖位買賣可達約200宗水平，成交金額約30億元；而2025下半年預料有約400宗成交，涉及金額約68億元，買賣價格持續回落約10%。租賃方面，本地商戶仍面對較大經營壓力，預料下半年有機會陸續出現「大舖搬細舖」的情況，預測核心區舖位租金將下調約5%，而民生區租金下調幅度則約10%。

寫字樓方面，中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，下半年買賣呎價及租金亦料趨穩定，下調幅度僅在5%內，而下半年買賣及租務表現則會在400宗及3,000宗水平，買賣成交金額料會達50億元。

工廈方面，中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，近期政府發展局准許酒店及商廈放寬改裝作學生宿舍，反映政府正視市場需要，並逐步檢視工商舖物業發展潛力。長遠而言，相信將會擴展至其他範疇上，預料工商物業將會續受惠。