施永青旺角快富街大班舊舖　減租一半租出　施：舖市未跌定

中原地產創辦人施永青，旗下施永青基金持有的旺角快富街一個舖位，新近以每月約6.3萬元租出。舖位過去曾由連鎖麵包店「大班麵包西餅」持有，不過在2021年5月以4,700萬元沽出予施永青基金，其後一度「售前租回」，以每月13.5萬元租回予大班餅店。以最新每月租金計，較大班餅店租金跌超過一半，租金回報僅約1.6 厘。



施永青：市場已經變了

中原地產創辦人施永青回覆《香港01》確認上述舖位租務，他表示，目前市場已經變了，因此因應市場變化已出租舖位。他又指出，香港零售業有周期性衝擊，街舖租金因而回落，這是社會上已知的情況。

料舖市未跌定、核心區需時消化舖位空置

至於何時會出現回升，他認為不需要等到全部空置舖位填滿，過往租金升，租戶會搬去非核心區；目前租金跌，租戶則會搬回核心區，而昔日因租金貴而搬上「樓上舖」的租戶，也會搬回核心區。他又指，核心區空置舖位填滿後，大家認可的租金自然會出現，屆時空置不多、租客需要競爭，才會有投資者出來買舖。不過他料現時舖市未跌定，核心區舖位空置需要時間消化。

毗鄰買賣二手名錶店舖擴充

上述施永青基金租出的舖位為旺角快富街33至35號利興大廈地下B舖連入則閣，地舖面積約700平方呎，連入則閣樓約700平方呎。該舖位上月中以每月6.3萬元租予專營買賣二手名錶的寶達錶飾有限公司。據了解，寶達錶飾目前正租用毗鄰的利興大廈地下C1號舖，是次屬擴充舖位。

曾由大班持有、4年前蝕讓7.5%轉售予施永青

值得留意，上述旺角快富街33至35號利興大廈地下B舖連入則閣，原由大班餅店在2012 年7月以5,080萬元買入自用，不過在2021年5月獲施永青基金透過一家公司名義買入，舖位作價跌至4,700萬元，即大班持貨約9年，帳面蝕讓約380萬元或約7.5% 。當時有消息指，大班以月租13.5萬元售後租回該舖位，死約連生約為期3 年，當時租金回報3.4厘。

旺角快富街33至35號利興大廈地下B舖，曾由大班麵包西餅以每月13.5萬元租用。

事實上，近月頻頻出現本地老店倒閉結業情況，近月前特首、全國政協副主席梁振英在社交平台發帖文呼籲業主減租，他指舖位市場出現了結構性變化，業主必須面對現實，下調租金「做旺個市」，與租客同舟共濟，才能達致共贏。更指「業主不放棄過去的主宰心態，恐怕最後是兩敗俱傷」。