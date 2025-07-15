工廈投資者4300萬接手觀塘一籃子工廈　鄧成波家族大蝕65%

近年已故「舖王」鄧成波家族名下多項物業被銀主接管，部分投資者趁機以低價承接。資深工廈投資者於上月底以4,300萬元買入觀塘中懋工業大廈一籃子銀主物業，呎價約2,150元。物業原由鄧成波家族於2018年買入，現帳面大幅蝕讓8,000萬元，樓價蒸發足足65%。



市場消息透露，涉及的物業為觀塘偉業街169號中懋工業大廈一籃子物業，包括約12個單位及地舖，總樓面面積約20,000平方呎。該批單位於上月成為銀主盤後迅速獲投資者以4,300萬元承接，成交呎價約2,150元。

工廈投資者租轉買承接作長線投資

代理透露，新買家為資深工廈投資者。該批單位原由該名投資者長年租用，並已投入可觀裝修費用。由於見銀主開價合理，最終決定由租客轉為業主，視此為長線投資策略。

觀塘偉業街169號中懋工業大廈。

鄧成波家族1.23億入市、勁蝕65%拆售

據悉，鄧成波家族於2017至2018年分別買入上述物業，當時合共斥資約1.23億元，直至近年財困遭銀主沒收單位。最新成交價較當年帳面蝕讓8,000萬元，7年間樓價大幅蒸發65%。

資料顯示，鄧成波家族高峰時期曾持有中懋工業大廈約7成業權，不過近年已逐漸遭銀主沒收並拆售。