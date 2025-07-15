直擊啟德天璽．天全新現樓　空中會所設50米無邊際泳池｜多圖

新地（0016）旗下啟德天璽．天今日（15日）開放兩伙現樓示範單位及會所予傳媒參觀。新鴻基地產特別發展部副項目總監丘俊生表示，天璽．天第一期累沽887伙，目前正在交樓階段，預計一兩個月內會完成交樓，項目第二期亦已獲批入伙紙，至於屋苑管理費為每呎5.58元。另外，住戶通道直達啟德站的通道會在第三季開啟，而商場AIRSIDE通往天璽．天的通道短期內開放。



第一期開始交樓 管理費5.58元

他又表示，項目會所設有3大區域，分別為「天中庭CLUB SKYLINK」、「Sky Garden 空中花園」及「天上天 CLUB SKYWALK」，整體會所連園林區域佔地約10萬平方呎。

空中會所設50米無邊際泳池

當中「天上天 CLUB SKYWALK」位於31樓，提供居高臨下的廣闊景觀、區內唯一空中會所連50米無邊際泳池、設有餐廳及兩個宴會廳、設有室內健身室、設有兩個兒童區。另外「天中庭CLUB SKYLINK」位於3樓平台、約30米長的室外園林游泳池、約20米長的室內遊泳池、BBQ燒烤區、兒童區。至於天際空中花園「Sky Garden+」位於30樓及31樓，綠化園林設計，返休閒觀景空間。

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夥香港麗思卡爾頓酒店推米芝連星級餐飲服務

玥璽服務有限公司助理總經理葉德權表示，屋苑會與香港麗思卡爾頓酒店合作提供米芝連星級餐飲服務、酒店提供多款特色菜餚和定制餐飲；提供教育及升學策略指導亦與多間知名教育機構合作。

同時又會提供一站式管家服務亦會提供代辦租售服務以幫助住戶處理房產事宜；設有專屬手機應用程式供住戶方便查閱資訊、預約服務及繳交各項屋苑費用等。

左起：新鴻基地產特別發展部項目經理黃子健、新鴻基地產特別發展部副項目總監丘俊生、玥璽服務有限公司助理總經理葉德權。（陳葦慈攝）

兩房單位外望車站廣場景

同時發展商又開放兩伙交樓標準的現樓示範單位參觀。新鴻基地產特別發展部項目經理黃子健表示，是次開放的現樓示範單位屬5座中層A8室，實用面積509平方呎，屬兩房間隔，採開放式廚房設計，單位外望車站廣場景。單位設有玄關，發展商為善用玄關空間亦設有多個入牆櫃。而單位客飯廳長形開則，外接43平方呎露台連工作平台。

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近二千呎四房戶望維港景、山景、啟德城中心

另外一伙屬3座高層A室，實用面積1,993平方呎，四房兩套及工作間間隔，屬分層標準戶最大，擁私人電梯大堂。其中主人房及另外三間睡房同樣望可維港景、開揚山景，以及啟德城中心景觀。至於主人房空間寬敞，浴室設玻璃鏡櫃、浴缸及淋浴間。單位內亦設有多功能空間方便住戶燙衫等。

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天璽．天Mall涉24萬呎、今年稍後陸續開放

天璽．天分兩期發展共5座涉及1,490伙，屬唯一無縫連接啟德港鐵站的屋苑。當中第一期分4大區域，包括Elize Zone、Peak Tower、Pinnacle Tower、Apex Tower，其中Peak Tower共60伙設獨立電梯大堂。屋苑同時設有零售面積24萬平方呎基座商場「天璽．天Mall」，預料今年稍後陸續開放。