北角海璇II第5座推174伙招租　涉開放式至三房、入場月租2.25萬

新地（0016）旗下的北角海璇II 今日（10日）宣布推出第5座招租，涉及174伙，提供附設家具單位或現樓單位選擇，所有單位均設有露台及落地玻璃窗，戶型涵蓋開放式至三房間隔，當中入場開放式單位租金早鳥優惠價每月2.25萬元起。



主要租客為國際金融機構及跨國企業高管

新鴻基地產住宅租賃Signature Homes董事總經理孫偉剛表示，項目過去第5座最受歡迎的一房單位亦曾錄最高月租3.2萬元，平均呎價83元。而項目租客主要爲國際金融機構及跨國企業高管。

住戶可同時使用私人雙會所

孫偉剛又指，項目住戶可同時使用「海璇Victoria Harbour」及「海璇II Victoria Harbour II」的Club Vici及Club Voya私人雙會所，當中包括60米的室內及室外游泳池 、健身室、兒童遊樂場、池畔餐廳，以及逾6,000平方呎私人宴會廳。