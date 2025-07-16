黃竹坑滶晨II24小時內開價　料不少於80伙　涉不同類型兩、三房

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5B期滶晨II，今日（16日）宣布最快24小時內上載首張價單，料包括不同類型的兩房及三房戶，涉及不少於兩成單位即約不少於80伙。



5A期滶晨累沽369伙 吸金逾70億

發展商又指，項目5A期滶晨（項目第一期）在約一個月銷售期內合共售出369伙，佔全盤逾82%，項目合共套現逾70億元，共錄48組大手豪客，約70%選用即供付款方法，平均成交呎價近28,000元。

另亦介紹滶晨II獨有兩房連書房戶型，分別位於第2座7樓至42樓A單位，以及5樓至42樓C單位，合共提供66伙。當中2座低層C單位，實用面積591平方呎，設有梗廚，除了兩間睡房，更設有書房，料受投資者歡迎。

新世界發展營業及市務部總監何家欣（左二）

滶晨II全盤378伙

滶晨II全盤提供378伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積402至1,294平方呎。當中一房設2伙、兩房設309伙、三房設36伙，四房設31伙。

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