中海外啟德維港．雙鑽加推77伙　入場費410.4萬起　周日賣12伙

由中國海外（0688）發展，位於啟德跑道區Park Peninsula的維港．雙鑽加推77伙，入場費410.4萬元起，另落實本周日（20日）以先到先得形式賣12伙。



加推77伙 入場費410.4萬起

是次加推屬價單6號涉77伙，實用面積由244 至305平方呎不等，同屬開放式至一房間隔，價單定價456萬至633萬元，呎價18,432至23,758元，扣除最多折扣優惠後，折實售價410.4萬至570萬元，折實呎價16,589至21,382元。

五年前42.7億元奪地、每呎地價13009元

據悉，項目位於啟德發展區第4E區1號地皮，望向九龍灣方向，由中國海外於2020年12月以42.728億元投得，每呎樓面地價為13,009元，略高於當時市場預期4%。當時中海外指，計劃打造項目成為區內豪宅，預計總投資額約65億元。