葵涌廣場3房650萬沽　買家追價10萬、配合兩個要求　即獲業主割愛

二手市場疲弱，最新葵涌廣場有三房戶以650萬元沽出，原業主持貨16年轉手，期內升值384萬元或1.4倍。至於，新買家由於為區內街坊，因願意追價10萬元，且配合業主現有租約願意延長成交期，以及無需睇樓，終獲業主割愛出售。



葵涌廣場三房650萬沽

中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為葵涌廣場3座中層B室，實用面積536平方呎，屬三房間隔，單位目前有租客，原業主在2023年以780萬元叫價放盤，及後減價至675萬元。由於單位即將轉為「生約」交吉，最終以650萬元沽出，呎價12127元。

至於新買家為區內業主，一直有意換入同區大單位，耐心等待合適放盤已半年，眼見葵涌廣埸大單位賣一間少一間，出現缺盤、價格偏離市價，甚至超出預算等情況，當中有中層大單位亦叫價約700萬元。

↓↓葵涌廣場3座中層B室↓↓

+ 2

買家追價10萬 配合延長成交期及無需睇樓

新買家最終發現上述成交單位業主以675萬元叫價放盤，不過由於單位有租客故無睇樓，亦還價640萬元。由於價錢未到業主底價658萬元，加上業主覺得每月收租18,500元回報理想，且單位已贖會並無供樓壓力。買家知悉情況後即提價至650萬元，並配合延長成交期及不需約租客睇樓，最終以650萬元成交單位。

至於，原業主於2009年3月以266萬元購入單位，持貨16年轉手，單位期內升值384萬元或1.4倍。