黃竹坑滶晨II首日收650票　超額認購逾7倍

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5B期滶晨II，周四（17日）公布首張價單，首張價單涉及80伙，折實平均呎價21,800元，折實入場價872萬元起。參考今次滶晨II 首批折實平均呎價21,800元，較第一期滶晨首批折實平均呎價20,932元，稍貴4.15%。



滶晨II今日（19日）正式接受認購，首日收逾650票，以首張價單80伙計，超額認購超過7倍。



首張價單80伙 涵蓋兩房及三房

項目首張價單涉及80伙，當中戶型涵蓋兩房至三房，包括6伙三房及74伙兩房，實用面積448平方呎至778平方呎，價單定價1,090萬元至2,639.8萬元，價單呎價24,330元至33,931元，扣除最高20%折扣優惠，折實售價872萬至2,111.8萬元，折實呎價19,464元至27,144元。

首張價單中，25伙折實售價全數低於1,000萬元，7伙折實呎價低於2萬元。

左起：麗新發展高級副總裁潘銳民、帝國集團執行董事姚志偉、新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣、資本策略地產執行董事何樂輝。

首張價單80伙，涵蓋兩房及三房。

入場兩房折實售872萬

當中入場兩房連開放式廚房單位為第2座6樓D室，實用面積448平方呎，扣除20%折扣後，折實價872萬元，折實呎價19,464元。

另外入場兩房連書房間隔單位為第2座7樓A室，實用面積586平方呎，扣除20%折扣後，折實售1,237.9萬元，折實呎價21,125元。

至於入場三房為第2座15樓P2室，實用面積759平方呎，扣除20%折扣後，折實入場1,999.7萬元，呎價26,347元。

第一期滶晨折實平均呎價20932元

參考第一期滶晨首批提供101伙，戶型兩房至三房，入場價850.3萬元起，折實平均呎價為20932元。

至於港島南岸同系其他新盤開價，對上推出的一期為Blue Coast II，首批提供128伙，戶型兩房至三房，入場價921.4萬元起，折實平均呎價為21,526元。其次為Blue Coast I，首批推出138伙，入場兩房878萬元起，折實平均呎價為21,968元。

之後為晉環，首批160伙，戶型涵蓋一房至三房，入場價1,146.1萬元起，折實平均呎價為29,689元。

2021年擊敗5間發展商投得 補地價金額逾64億

港島南岸第五期可建樓面約63.6萬平方呎，地皮最多提供不多於1,050伙住宅單位。新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497），以及麗新發展（0488）合組之財團，於2021年1月擊敗其餘5間發展商想港鐵投得地皮，當時市場估計項目每平方呎樓面地價最高約1.8萬元，估值達約114.5億元。地皮投得後財團仍需支付補地價，當時補地價金額逾64億元，每呎補價為10,119元，分紅比例為25%。

滶晨II全盤提供378伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積402至1,294平方呎。當中一房設2伙、兩房設309伙、三房設36伙，四房設31伙。