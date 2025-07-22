信置ONE CENTRAL PLACE「轉賣為租」首推29伙招租　月租3.7萬起

信置（0083）與市建局合作的中環ONE CENTRAL PLACE今日（22日）宣佈首批推出29伙招租，發展商表示該批單位均配置了主要家電及傢俬，入場月租3.7萬元，租期最短可以為一個月。



租期最短一個月 入場一房月租3.7萬

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，該批招租單位均配置主要家電及傢俬，提供彈性租期以供選擇，租期由短至一個月至長期租賃不等，以滿足內地專才、外籍人士和商務旅客，至於今批單位入場月租3.7萬元起，屬一房間隔。

另外亦有不同的住客服務，當中包括每周兩次房間清潔服務以及24小時保安服務，另項目亦提供智能家居設備。

信和集團資產管理董事蔡碧林。

設三伙示範單位參觀

另外，發展商更開放三伙示範單位參觀，涵蓋一房至三房戶型。其中一房連開放式廚房間隔，實用面積為455平方呎、兩房套房連開放式廚房間隔，實用面積為632平方呎、高層三房套連梗廚、工作間及浴室單位，實用面積為992平方呎。

ONE CENTRAL PLACE 提供121伙，標準單位涵蓋一房至三房戶型，實用面積由383平方呎至992平方呎不等，另設少量特色單位，實用面積由393平方呎至1,028平方呎。