北都兩產業地中止招標　CBRE：向市場釋不安訊息、引起疑問｜分析

發展局今日（21日）宣布，為強化政府主導角色，加快產業在北部都會區（北都）落地，政府決定中止兩幅位於元朗及洪水橋的用地的招標工作，以便為該兩幅產業用地作出更快、更實質安排。其中一幅元朗用地將交予香港科技園公司；另一幅則目標由政府成立的公司以產業園區形式管理和營運該一帶產業土地。



世邦魏理仕對此表示，此舉難免會向市場釋出不安的訊息，而且已有部分財團及投資者已經投入時間與資源為投標作準備。政策調整可能會引起市場對未來投資機會的一致性與透明度的疑問。



地皮招標截止前五日決定取消招標

就政府決定中止兩塊用地之招標工作，世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部主管兼執行董事鄭亥延表示，政府在招標截止前五日決定取消招標，此舉難免會向市場釋出不安的訊息。世邦魏理仕知悉，雖然為數不多，但已有部分財團及投資者已經投入時間與資源，與不同顧問進行盡職調查，為投標作準備。

政策調整可能引起市場對未來投資機會的疑問

鄭亥延補充，這次並非首次臨時取消招標。早在2021年，政府曾因青衣市地段第200號被臨時用作檢疫設施而撤回出售，當時在特殊公共衛生情況下，當時的決定被廣泛理解。然而，今次情況性質似乎有所不同。

雖然他們理解政府在土地資源管理方面的角色，確保政策執行的清晰性與一致性，有助於維持穩定的投資環境。但政策調整可能會引起市場對未來投資機會的一致性與透明度的疑問。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部主管兼執行董事鄭亥延。

倉庫空置率10% 政府避免過剩供應

就發展局公佈兩幅位於元朗及洪水橋的產業用地最新安排，世邦魏理仕香港顧問及交易服務工業及物流部執行董事兼主管黎尚文表示，目前倉庫整體空置率達到10%，因此，政府因時制宜重新審視市場新供應，調整策略，避免市場出現過剩供應。

元朗用地附近已由香港科技園管理、屬合理之舉

他又表示，元朗用地本身已位處元朗創新園，附近大廈已由香港科技園公司管理，政府決定交予科技園公司，以便作整合，並有一個全面且完整的發展方案及管理，屬合理之舉。

至於洪水橋用地，涉及超過410萬平方呎旳發展，發展規模較大。是次改變發展方案，由政府成立的公司主導，以產業園區形式管理和營運該一帶產業土地。是次改動因應市況，預計發展規模類似工業邨方式，由政府主導未嘗不可。

洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)