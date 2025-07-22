「收租王」永倫2750萬沽金馬商業大廈全層　持貨23年升值3.37倍

「收租王」永倫集團再沽貨，最新以2,750萬元沽出金馬倫道30號金馬商業大廈1樓全層，呎價約6,381元，較23年買入價升值2,120萬元或3.37倍。



資料指，是次成交為尖沙咀金馬倫道30號金馬商業大廈1樓全層，建築面積約4,310平方呎，物業曾經以5,300萬元叫價放盤，及後在5月減至3,540萬元，終累減2,550萬元或48.1%，以2,750萬元沽出，呎價約6,381元。上址目前由髮型屋租用，月租約17.7萬元，租金回報約7.7厘。

至於，原業主為「收租王」永倫集團，在2002年9月以630萬元購入，並在2021年以6,000萬元作內部轉讓，如以是次成交價計，該物業23年帳面升值2,120萬元或3.37倍。