等十號風球轉八號即入市 上車客455萬買青衣綠悠雅苑一房｜多圖
撰文：李明珠
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近期買家入市意欲增強，隨著颱風逐漸遠離本港，上車客隨即出動入市。青衣綠悠雅苑一伙一房單位最新以455萬元未補地價沽出，呎價10,134元。原業主於2013年一手買入，帳面獲利176.8萬元離場，單位升值逾6成。
中原地產資深分區營業經理梁岳宏表示，該單位為綠悠雅苑1座低層C室成交，實用面積449平方呎，一房間隔。原業主最初叫價500萬元放盤，最近主動減至460萬元後獲新買家預約睇樓。
據悉，同區綠表上車客睇樓後心儀單位裝修企理、樓齡新，隨即還價洽購，並成功於上周六達成共識以455萬元未補地價成交，折合呎價10,134元。
↓↓綠悠雅苑1座低層C室↓↓
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待颱風轉8號後簽約
代理透露，原業主及買家原訂於上周日簽約，雖然預計會掛八號風球，但仍計劃照常簽約，惟周日早上颱風韋帕快速升級為十號颶風，需押後簽約程序。直至當日下午颱風逐漸遠離香港，天文台改發八號風球後，雙方隨即簽約成交。
原業主於2013年5月以278.2萬元未補地價一手買入單位，持貨約12年，是次轉手帳面獲利176.8萬元，單位期内升值64%。
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