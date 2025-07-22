啟德跑道區全新項目命名「維港‧灣畔」　分4期發展　提供2060伙

由中國海外 (0688)、九龍倉集團 (0004)、恒基地產 (0012) 及嘉華國際 (0173) 合作發展的啟德跑道區項目，於今日 (22日) 正式命名為「維港‧灣畔」，英文名字為VICTORIA VOYAGE。項目分4期發展，共提供2,060伙住宅單位。發展商表示，項目已屆現樓，當中第1A期「迎海門」將提供635伙，預計最快月内登場。



第1A期「迎海門」8月份公佈樓書

中國海外地產董事總經理游偉光表示，項目今日正式命名為「維港‧灣畔 Victoria Voyage」。項目將分4期發展，合共提供2,060個住宅單位，是啟德跑道區上的大型地發展項目。率先推出的第1A期「迎海門」由3座大樓組成，合共提供635伙單位，戶型多元化。項目屬已屆現樓，預計最快月內登場，8月份公佈樓書資料。

中國海外地產董事總經理游偉光（左二）。（李健民攝）

按揭利率低水、刺激買家「轉租為買」

被問到近期有很多發展商為了解決財困而減價出售單位，樓市是否仍不明朗。游偉光認為，現時樓宇的按揭利率處於低位水平，能刺激到買家的「剛性需求」，促使很多租客「轉租為買」。同時市場亦預計美國會再次減息，預計會對樓市有正面影響。

2019年以159.5億奪地皮

項目在2019年由中國海外、恒地 、九倉及嘉華合組的財團以159.5億元奪得，以總金額計算，當時創跑道區地價新高。地皮最高可建樓面120萬平方呎計，即平均樓面地價約13,238元，則當時創啟德跑道區海景地皮的地價新低。