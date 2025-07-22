南昌站匯璽II兩房1068萬沽、高銀行估價9%　上手8年帳面輸70萬

二手交投向好，有業主趁機沽貨止蝕。港鐵南昌站上蓋匯璽 II 有兩房單位，最近以1,068萬元沽出，高銀行估價約9%。原業主持貨8年，最終帳面蝕讓70萬元，單位貶值約6.2%。



美聯物業首席區域營業董事張曉盈表示，該單位為3B座中層A室，實用面積約449平方呎，屬兩房間隔。原業主最初開價1,150萬元，經議價後獲買家以1,068萬元成交，實用呎價為23,786元。

該單位可觀望的遠景。（代理提供）

持貨8年帳面輸70萬

張曉盈指，該買家心儀屋苑年齡較新，附近生活配套完善，加上單位景觀較開揚，間隔實正，便承接該單位。根據中銀的估價資料顯示，該單位現時估值約978萬元，即最新成交價較銀行估價高出約9.2%。

原業主於2017年12月以1,138萬元買入該單位，持貨約8年後轉手，帳面蝕讓約70萬元，單位貶值6.2%。

匯璽II為港鐵南昌站上蓋項目。（資料圖片）