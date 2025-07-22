黃竹坑滶晨II周五價單賣88伙　收逾千票超購10倍　大手客可買8伙

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5B期滶晨II落實本周五（25日）以價單首輪發售88伙，折實平均呎價為21,335元，入場費872萬元。



截至今日中午12時，項目暫收逾1,000票，按首輪價單銷售88伙數計，超額認購逾10倍。項目將於周四下午4時截票。



周五價單首輪賣88伙 入場費872萬起

本周五以價單首輪發售88伙，當中包括4伙三房、84伙兩房，實用面積由448至778平方呎， 價單定價1,090萬元至2,567.3萬元，價單呎價24,330元至32,999元，折實售價872萬元至2,053.8萬元，折實呎價19,464元至26,398元。

入場單位為第2座6樓D室，實用面積448平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，折實價872萬元，折實呎價19,464元。

分X、S、A及B組銷售 最多可買8伙

銷售當天將分為X、S、A及B組銷售。當中X組為獲早前招標買入項目買家提名的買家，每個買家有兩個提名權，每個提名權可買1伙。S組買家最少購買2伙指定單位或最少3伙，最多可購8伙。A組買家可購最少1伙指定單位或最少2伙，最多可購4伙。B組買家可購1至2伙。

新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣。（左二）

2021年擊敗5間發展商投得 補地價金額逾64億

港島南岸第五期可建樓面約63.6萬平方呎，地皮最多提供不多於1,050伙住宅單位。新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497），以及麗新發展（0488）合組之財團，於2021年1月擊敗其餘5間發展商想港鐵投得地皮，當時市場估計項目每平方呎樓面地價最高約1.8萬元，估值達約114.5億元。地皮投得後財團仍需支付補地價，當時補地價金額逾64億元，每呎補價為10,119元，分紅比例為25%。

滶晨II全盤提供378伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積402至1,294平方呎。當中一房設2伙、兩房設309伙、三房設36伙，四房設31伙。