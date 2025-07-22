太古柴灣新盤海德園料日內公佈樓書　深水灣超級豪宅已取入伙紙

樓市略為回穩，發展商勢推盤。太古地產（1972）住宅業務董事杜偉業表示，下半年集團將推出兩大重點住宅項目，當中柴灣新盤海德園第1期將於24小時內公佈樓書，項目提供592伙，預計關鍵日期為2026年8月31日。



海德園由三座住宅大樓組成，提供850個單位，展銷廳將提供1個兩房示範單位。海德園第1期涉及592伙，主打的兩房（362伙）及三房(140伙） 佔比合共約75%，餘下25%則為一房（70伙）及特色戶（20伙），實用面積約400至940平方呎。

項目地面層接連毗鄰約43,000平方呎的公共休憩空間，會所設施連園林佔地約80,000平方呎，提供約30項健身和休閒設施，包括首個在住宅項目設立的羅馬式高溫浴室。此外，項目特設約4,000平方呎戶外草地，以及25米長戶外泳池，配合常安街遊樂場等休憩設施。

項目定價將參考港鳥區大型新盤。樓盤每呎管理費大約5元。至海德園第2期目前正申請預售中。

太古地產住宅業務董事杜偉業

6 Deep Water Bay Road定價參考山頂南區最頂級豪宅

而下半年另一個正在部署的超級豪宅深水灣道6號項目 6 Deep Water Bay Road，目前已取得入伙紙，目前預計內今季完成裝修，惟裝修費用不便透露。又指該豪宅項目提兩幢罕有兩層高獨立屋，實用面積分別為9,600及5,300平方呎，預計夏天後開放現樓予準買家參觀，又料該豪宅將以招標推出，售價將參考山頂南區最頂級豪宅物業。

深水灣道6號項目 6 Deep Water Bay Road。

杜偉業料下半年市道樂觀

對於整體大市，杜偉業表示，近月樓市成交量增加，目前H按息處於低位，市場貸款取態略為放寛，認為目前市況平穩，預計下半年整體市道會較為樂觀，又指近期各項市場數據也正在向好。