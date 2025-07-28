麥當勞賣舖先標售8間舖、市值12億　涉銅鑼灣、尖沙咀等核心舖

麥當勞集團大規模放售旗下舖位資產。仲量聯行表示，獲業主委任，以公開招標放售8項位於黃金地段、附帶麥當勞長期租約的零售物業。據了解，麥當勞集團早於今年初，已與多間代理行接觸，部署放售旗下商舖物業，直至上星期，終選定一間仲量聯行負責。該批物業的總市值約為12億元，買家可選擇競投整批物業或任何一項物業。截標日期為2025年9月16日（星期二）中午12時正。



據了解，麥當勞在港持有約23項商舖，而集團打算首階段先推出8項商舖標售並於9月截標，將視乎反應明年再推出餘下商舖。消息稱，有指麥當勞集團打算「一件不留」，將分階段出售所有商舖。



9月16日截標、8間舖出租率100%

物業組合涵蓋八間麥當勞餐廳，分別位於尖沙咀、銅鑼灣、旺角、堅尼地城、大角咀、元朗、荃灣及慈雲山等高人流地區，市場建築面積介乎約6,800至19,000平方呎。

物業組合整體出租率達100%，將以連租約形式出售。除部分物業由麥當勞獨家承租外，亦有舖位同時引入其他零售租戶，例如7-Eleven和藥房等，租金收入多元化。

銅鑼灣怡和街46至54號地下至2樓。

星光地巨舖市值4.6億 6年前曾獲鄧成波家族9億洽購

相關舖位位於核心區黃金地段，包括尖沙咀星光地下及地庫約1.5萬平方呎的舖位、銅鑼灣怡和街46至54號地下至2樓逾8,200平方呎的舖位，目前市值約4.6億元。

值得留意，該星光行舖位在2019年曾推出招標，當時市場估值約10億元，曾一度市傳獲鄧成波家族以9億元洽購，不過最終未有落實買賣。

其餘舖位亦包括民生區荃灣街市街一個逾1.22萬平方呎的舖位。

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2020至2021年三度沽舖 包括鰂魚涌、深水埗、屯門舖

事實上，麥當勞集團近年亦有出售旗下舖位物業，如在2020至2021年一年內沽出3個舖位，包括以2021年6月份以2.6億元沽出鰂魚涌栢蕙苑高層地下2號舖位，成交價較三十二年前買入整個舖位物業作價1.5億元計，帳面大賺1.1億元；而在2021年8月份則以2,268.3萬元沽出深水埗福華街177A至177C地下G舖成交價已較三十四年前的購入價高出逾六成。

至於在2020年10月份，麥當勞集團以4,100萬元賣出屯門鄉事會路129至153號康麗花園地下14B舖。

麥當勞集團早於1975年香港開設首店，目前開設合共約256間分店，涉及逾15,000名員工。

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