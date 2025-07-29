世茂BEACON PEAK推首張價單67伙　較市價折讓2成　入場費1139萬起

世茂集團 （0813）旗下九龍延坪道9號半山豪宅新盤項目BEACON PEAK今日（29日）公佈首張價單，首批提供67伙，戶型兩房至三房，入場價1,139萬元起，呎價15,998元起。發展商指，首批單位較市價折讓2成，預計最快下周開售。



據資料指，世茂於2015年8月以高價70.2億元奪得上述項目地皮，發展商強調項目仍有許多貨尾單位未推出，將會因應市況以不同銷售策略推售，絕對有利潤空間。



首張價單67伙 入場費1139萬起

傲成有限公司物業發展部高級銷售及市場策劃經理宮照瀚表示，首批提供67伙，其中兩房佔30伙，三房佔37伙，實用面積712至985平方呎。價單售價由1,211.7萬元起，價單呎價17,019元起，扣除最高6%折扣後，折實售價由1,139萬元起，呎價15,998元起。

當中入場單位為6座10樓D室，實用面積712平方呎，兩房間隔。折實售價1,139萬元，呎價15998元。

傲成有限公司物業發展部高級銷售及市場策劃經理宮照瀚（左）、仲量聯行資深董事李遠峰（右）

較市價提供2成折讓 強調絕對有利潤空間

宮照瀚形容是次開價為「畢架思索價」，因為今批單位均價低於2萬元，對項目位處的畢架山這個地段而言，開價極度吸引，相信買家可以不用多作考慮直接入市。

而首批定價參考了九龍區近期暢銷新盤及同區二手價錢，相信是次較市價提供了2成的折讓用作吸客。另外，雖然之前項目已招標推出部份單位，不過大多為大戶型單位，而且樓層景觀均與價單單位不同，所以價錢不能與招標單位直接對比，亦不存在減價。

對於項目地價較高，宮照瀚強調由於項目仍有許多貨尾單位未推出，之後將會因應市況以不同的銷售策略進行推售，因此絕對存在利潤空間。

世茂2015年以70.2億元奪地

資料顯示，世茂於2015年8月斥70.2億元投得延坪道9號地皮，每呎樓面地價約1.11萬元。當時市場預期，項目日後開售呎價達2.5萬元。世茂房地產發言人曾於中標後表示，該項目屬集團首個在香港獨資發展的住宅項目，預計項目總投資額達120億至150億元。