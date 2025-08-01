鷹君羅嘉瑞家族2.18億買中環皇九全層　呎價1.58萬、較高位跌7成

由恆興業集團趙善簪家族及相關人士所持有的中環皇后大道中9號10樓全層總部，新近獲鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞等相關人士以2.18億元買入，平均呎價15,809元，如以成交呎價計，則較7年前高位大幅回落逾7成。至於，恆興業集團趙善簪家族等人則持貨32年，帳面獲利逾億元。



鷹君羅嘉瑞擲2.18億買中環皇九全層

據資料指，是次成交為中環皇后大道中9號10樓全層，建築面積約13,719平方呎，新近以2.18億元沽出，呎價15,809元。至於買家以「SUNSHINE STRENGTH LIMITED」公司名義買入，其董事為鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞（LO, KA SHUI）及執行董事羅俊謙（LO, CHUN HIMALEXANDER）等相關人士。

鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞。（張浩維攝）

鷹君（0041）執行董事羅俊謙（左）

呎價較7年前高位大幅回落逾7成

參考永倫集團在2018年寫字樓高峰時以約5.3億元購入皇后大道中九號34樓全層，當時呎價約61,844元，創全港甲廈呎價最高紀錄。換言之，是次成交呎價15,809元較7年前高位大幅回落74.4%。

曾劈價6000萬求售 持貨32年升值逾億

至於，原業主為恆興業集團趙善簪家族及相關人士，在1993年以約1.11億元購入並將全層用作總部，曾在2024年7月以3.1億元放售，及後在2025年5月劈價6000萬元，以意向價約2.5億元求售。以是次成交價2.18億元計，持貨32年轉手，升值1.07億元或96%。

趙善簪為恒興業集團創辦人，為著名企業家，而其妻子趙曾學韞為慈善家，亦有「慈善女皇」之稱。