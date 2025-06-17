內地客2.25億買中環皇九頂層　「收租王」永倫持貨7年輸逾3億

「收租王」永倫集團最新以約2.25億元連租約沽出中環皇后大道中九號34樓全層，成交呎價僅約26,254元，接手新買家為內地客。值得留意，永倫集團在2018年寫字樓高位時以約5.3億元購入，呎價約61,844元，創全港甲廈呎價最高紀錄。以最新成交價計算，該寫字樓單位在過去7年，帳面貶值約57.4%，樓價蒸發3.05億元。



昔日呎價6.18萬 今大跌至2.62萬

是次成交為中環皇后大道中9號34樓，建築面積約為8,570平方呎，新近以連2.25億元沽出，呎價26,254元，較在2024年12月以3.52億元蝕讓價放售，大劈1.27億元或36%。據知，該單位是次連同醫療集團租約出售，月租金收入約為74萬元，料租金回報為3.95厘。

至於新買家為「泓興陽有限公司」公司名義入市，其董事姓周，其英文名為普通拼音，料為內地背景人士。

2018年買入價5.3億、呎價61844元貴絕全港

值得留意，永倫集團在在2018年寫字樓高峰時，以約5.3億元購入皇后大道中九號34樓全層，呎價約61,844元，創全港甲廈呎價最高紀錄。以最新成交價2.25億元計算，帳面大蝕3.05億元，而物業買入時及賣出時的佣金支出，涉及合共760萬元，預計實際蝕讓金額更高。

永倫集團享有「收租王」之稱，惟近年不斷以蝕讓價放售物業。

永倫大潭玫瑰園獨立屋大蝕逾8800萬

永倫集團沽售步伐一直未停，如在6月份已連環沽出兩項物業，包括以4,500萬元沽出尖沙咀厚福街地舖，持貨長達22年，帳面升值逾1.6倍；同時在月內以8,198萬元沽出大潭玫瑰園獨立屋，成交呎價約2.5萬元，不過持貨7年轉手帳面大蝕逾8,800萬元。

2月份曾一周內沽3物業、套現近10億

至於在今年2月份，永倫曾在一周之內連環沽出3項物業，套現接近10億元。當中包括青衣永倫800酒店以7.65億元沽出，同一周內以1.18億元沽出屯門仁政街地下16號慎成大廈1、2及3樓，以及以1.07億元沽出北角書局街28號國賓大廈2及3樓。