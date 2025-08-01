啟德維港‧灣畔下周招標18伙現樓三房　設12萬呎會所連園林｜多圖

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012） 及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港‧灣畔」，今日（8月1日）開放現樓會所Club Voyage予傳媒參觀。會所連園林佔地逾12萬平方呎，提供逾50項設施。項目另部署下周五（8月8日）以招標形式發售18伙現樓三房。



下周五招標賣18伙現樓三房

中國海外地產董事總經理游偉光表示，項目下周五以招標形式發售18伙現樓臨海單位，明日同步開放現樓示位及會所，至於價單將後續公布。

是次以招標形式發售的18伙單位皆屬三房套連工作間及洗手間間隔，實用面積818至819平方呎，廳房同向，外望維港海景。當中9伙位於第1A座A單位，實用面積819平方呎 。另外9伙位於第1A座B單位，實用面積818平方呎。整個第1A期合共56個臨海大宅。

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設逾12萬呎會所連園林

會所以 Superyacht 為設計概念，會所連園林面積逾12萬平方呎，共7層，分為三大主題區域，包括 Grand Voyage、GrandAqua 及 Grand Oasis ，設逾50項精彩設施，包括50米室外泳池、25米恆溫室內泳池、宴會廳及兒童天地等。

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第一期再細分A、B期 合共1,146伙

啟德跑道區項目「維港‧灣畔」共分4期發展，合共提供約2,060伙。當中第一期細分A、B兩期發展，共1,146伙。

當中第1A期「迎海門」由3幢大樓組成，合共提供約635伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由290至1,908平方呎。第1B期「臨海門」 由2幢大樓組成，提供約511伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積則由300至669平方呎。

中國海外地產董事總經理游偉光（左一）

中國海外地產董事總經理游偉光

中國海外地產董事總經理游偉光（左一）