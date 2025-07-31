啟德維港‧灣畔三房裝修示範單位　採意大利設計理念、外望全海景

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012） 及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港‧灣畔」今日（31日）開放參觀單位涉及兩伙連裝修及四伙清水示範單位予傳媒參觀，戶型涵蓋兩房至三房。



中國海外地產董事總經理游偉光表示，項目早前已上載樓書，將短期內開放示範單位予公眾參觀，部署短期內推售。



採古銅金屬及亮橙色調 外望全海景

當中一伙連裝修無改動示位為第1A期1A座17樓Ａ單位，實用面積約819平方呎。屬三房套梗廚連工作間及洗手間間隔，單位座向西南方，採意大利設計理念，融合現代奢華及威尼斯人航海生活風格，採古銅金屬配上亮橙色調。

單位外望海景，中空玻璃幕牆引光入室。客飯廳以長方形設計，有不同陳列架以擺放物品。

↓↓第1A座17樓Ａ室連裝修示範單位↓↓

廚房設L形工作枱 主人套房可三邊落床

廚房設L形工作枱並配備家電，另連接多功能工作間附設洗手間。至於主人套房方面，採古銅金屬元素，預留衣櫃位置，放置雙人床後，可三邊落床。主人套廁地台及牆身均以石紋設計 ，設有浴缸及藍牙揚聲器等。

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結合風格藝術 書房融入水墨書法元素

另一伙連傢俬無改動示位為第1B期2B座17樓Ａ單位，實用面積約669平方呎，屬三房套連梗廚間隔。單位設計結合風格藝術，基調採用深棕褐色系，並附以金銅橘色。客飯廳布局方正，連接三合一露台。

廚房為梗廚設計，當中組合櫃以仿皮紋、金屬漆飾面，以及石紋枱面，並配備家電。浴室則以暖啡色高級石紋設計，配有弧形鏡櫃及可調色溫的嵌入式燈帶。另外，主人睡房以柔和灰藍及米白為主調，另設有全高衣櫃及梳妝台。書房融入水墨書法元素，設不規則幾何設計書櫃。

↓↓第2B座17樓Ａ室連裝修示範單位↓↓

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中國海外地產董事總經理游偉光（左一）

第一期再細分A、B期 合共1,146伙

啟德跑道區項目「維港‧灣畔」共分4期發展，合共提供約2,060伙。當中第一期細分A、B兩期發展，共1,146伙。當中第1A期「迎海門」由3幢大樓組成，合共提供約635伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由290至1,908平方呎。第1B期「臨海門」 由2幢大樓組成，提供約511伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積則由300至669平方呎。