鄧成波家族4.35億沽旺角酒店、7年勁蝕六成 宏安夥美資基金接貨
撰文：黃祐樺
出版：更新：
由鄧成波家族持有的旭逸酒店﹒旺角市傳以4.35億沽出，帳面勁蝕逾六成，平址呎價8,952元，料成為該家族歷來蝕幅最多的成交個案。至於，新買家為宏安地產（1243）夥美國美資基金安祖高頓（Angelo Gordon）共同成立之合組公司。
宏安夥美資投資公司入市
上述個案為旭逸酒店﹒旺角，位於旺角砵蘭街60號，全幢樓高30層，地盤面積為4,053平方呎，總建築面積為48,595平方呎。地下及1樓為酒店大堂及商舖﹑5樓至32樓客戶，共提供199間酒店客房。
據資料指，是次成交是由宏安地產（1243）旗下子公司夥美資基金安祖高頓（Angelo Gordon）合組公司，其中宏安股份佔15%，基金公司股份佔85%，最高資本承擔額約2.91億元。
2018年買入價11億、2023年「蝕讓價」7.3億招標
據了解，酒店於2023年7月以「蝕讓價」推出招標，業主當時意向價約7.3億元。當時，市場消息指出，該幢酒店以約5.6億元成功易手，當時市傳新買家以百樂酒店集團羅氏家族呼聲較高，惟沒有成功沽售 。
該酒店由鄧成波家族持有，於2018年底以11億元向英皇購入，以是次成交價計，即持貨至今7年，帳面勁蝕逾60%或6.65億元。
鄧成波家族上年勁蝕50%賣酒店「撻Q」 現再委託代理放售市傳鄧成波家族5.6億沽旺角酒店 五年勁蝕近50% 歷來最傷鄧成波家族屯門「龍床盤」基座1.2億沽 劈價7成 嶺南大學接貨工廈投資者4300萬接手觀塘一籃子工廈 鄧成波家族大蝕65%鄧成波家族中海日升中心一籃子物業淪銀主盤 市值2.9億