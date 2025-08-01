鄧成波家族4.35億沽旺角酒店、7年勁蝕六成　宏安夥美資基金接貨

由鄧成波家族持有的旭逸酒店﹒旺角市傳以4.35億沽出，帳面勁蝕逾六成，平址呎價8,952元，料成為該家族歷來蝕幅最多的成交個案。至於，新買家為宏安地產（1243）夥美國美資基金安祖高頓（Angelo Gordon）共同成立之合組公司。



宏安夥美資投資公司入市

上述個案為旭逸酒店﹒旺角，位於旺角砵蘭街60號，全幢樓高30層，地盤面積為4,053平方呎，總建築面積為48,595平方呎。地下及1樓為酒店大堂及商舖﹑5樓至32樓客戶，共提供199間酒店客房。

據資料指，是次成交是由宏安地產（1243）旗下子公司夥美資基金安祖高頓（Angelo Gordon）合組公司，其中宏安股份佔15%，基金公司股份佔85%，最高資本承擔額約2.91億元。

旭逸酒店﹒旺角。

2018年買入價11億、2023年「蝕讓價」7.3億招標

據了解，酒店於2023年7月以「蝕讓價」推出招標，業主當時意向價約7.3億元。當時，市場消息指出，該幢酒店以約5.6億元成功易手，當時市傳新買家以百樂酒店集團羅氏家族呼聲較高，惟沒有成功沽售 。

該酒店由鄧成波家族持有，於2018年底以11億元向英皇購入，以是次成交價計，即持貨至今7年，帳面勁蝕逾60%或6.65億元。