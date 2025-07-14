鄧成波家族中海日升中心一籃子物業淪銀主盤　市值2.9億

舖王鄧成波家族再有旗下物業淪為銀主盤。世邦魏理仕指，受接管人委托以公開招標形式出售觀塘駿業街52至56號中海日升中心5個地舖，以及5樓12個車位，市值約2.9億元。



放售中海日升中心一籃子物業 市值2.9億

世邦魏理仕表示，是次物業將以現狀及部份連現有租約，部份交吉出售，截標日期為2025年8月28日（星期四）中午12時正。是次出售的5個地舖總面積為18,637平方呎，面積由620至8,900平方呎不等，可分拆出售。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，是次物業由接管人委託招標，出售意欲高，而且可分拆出售，大大增加投資者的靈活度。

鄧成波家族被入稟申請破產

事實上，鄧成波家族旗下物業眾多，惟多次被接管後沽出，最近已故舖王鄧成波更被物業信貸公司入稟高等法院申請破產。不過由於鄧成波已離世，他的兩名兒子鄧耀文及鄧耀昇作為遺產代理人被列為其代表。

至於淪為銀主盤包括位於太子大南街39至43號舊樓九成業權，總面積約10,142平方呎，以9,000萬元放售，呎價約8,870元，比買入價2.19億元大跌近六成。而位於美孚新邨百老匯街一個租予幼稚園、面積3.8萬平方呎的舖位亦淪為銀主盤，在6月份以8,100萬元沽出，呎價僅2,105元。