鄧成波家族上年勁蝕50%賣酒店「撻Q」　現再委託代理放售

鄧成波家族繼續沽售手上物業以減低負債，由其家族持有的旭逸酒店﹒旺角於2023年9月曾有市場消息傳出以5.6億元沽出，持貨5年帳面勁蝕49%，料成為該家族歷來蝕幅最多的成交個案。惟據代理指出上述成交最終未能成交，最後「撻Q」收場，昨日（6日）該家族再委託代理放售。



上述個案為旭逸酒店﹒旺角，位於旺角砵蘭街60號，全幢樓高30層，地盤面積為4,053平方呎，總建築面積為48,595平方呎。地下及1樓為酒店大堂及商舖﹑5樓至32樓客戶，共提供199間酒店客戶。

舖王鄧成波家族，旁為兒子鄧耀昇。（資料圖片/香港01攝）

去年「蝕讓價」推出招標 持貨5年帳面勁蝕49%

據了解，酒店於上年7月以「蝕讓價」推出招標，業主當時意向價約7.3億元。當時，市場消息指出，該幢酒店最新以約5.6億元成功易手，即每間客房成交價約281萬元。而以總建築面積計算，成交呎價約11,524元。

該酒店由鄧成波家族持有，於2018年底以11億元向英皇購入，以上年傳出成交價計，即持貨5年帳面勁蝕49%或5.4億元。

旭逸酒店﹒旺角。

買賣「撻Q」 再委託代理放售

去年7月市傳新買家以百樂酒店集團羅氏家族呼聲較高，惟相關消息暫未確認。有代理指出，上述成交未能完成，最終「撻Q」收場，故目前再委託代理放售。

萊坊執行董事，大中華區私人客戶主管麥子興表示，新業主可以考慮將酒店稍作裝修直接改造成學生宿舍。值得一提，近年不少學生願意以年繳形式承租，可為買家帶來穩定可觀的租金收入，投資風險亦相對較低，投資者不妨把握此機會入市。