嘉華天后新盤命名「嘉居·天后」　全盤74伙、最快第三季內開售

嘉華國際（0173）旗下位處天后英皇道33號住宅項目今日（4日）正式命名為嘉居·天后KABITAT TIN HAU。項目提供74伙，主打兩房及三房。項目預計關鍵日期為2026年11月5日，預計最快於第三季內開售，部份特色單位不排除以招標形式推出。



嘉華國際營銷及市場策劃總經理（香港地產）朱美儀表示，項目共提供74伙，主打兩房及三房，另設部分特色戶型；預計關鍵日期為2026年11月5日。項目預計最快於第三季內開售，部份特色單位不排除以招標形式推出。

預計關鍵日期為2026年11月

朱美儀表示，項目的呎價將參考同區豪宅項目，並會視乎市況以貼市價推出。對於後市，近期一二手市場越趨活躍，相信下半年將價量齊升。加上配合來年施政報告的政策以及經濟好轉，相信買家會積極入市。

另外朱美儀透露，集團旗下的西營盤醫院道項目預計將於年內推出。