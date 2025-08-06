啟德維港‧灣畔開價首批103伙　折實均價29628元　入場1332.7萬

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012） 及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港‧灣畔」今日（6日）公佈首張價單。首批提供103伙，折實均價29628元，入場費1,332.7萬元。項目最快於本週六開始接收認購登記，下周公佈銷售安排。



首批提供103伙 戶型涵蓋兩房至三房

中國海外地產董事總經理游偉光表示，首批提供103伙單位，戶型涵蓋兩房至三房戶，包括63伙兩房及40伙三房，實用面積由516至669平方呎。單位定價由1,514.5萬元至2,459.7萬元，呎價29,351元至36,767元。扣除最高12%折扣後，折實售價由1,332.7萬元起，折實呎價由25,828元起。

入場單位為第2A座2樓B室，實用面積516平方呎，屬兩房間隔，折實售價1,332.7萬元。

入場費1332.7萬元

當中入場單位為2A座2樓B室，實用面積516平方呎，兩房間隔，折實售價1,332.7萬元，呎價25,828元。

游偉光形容是次定價為「閃耀維港價」，因為首批以較吸引的價錢推出，未來將視乎市場反應不排除有加價的空間。而首批定價亦參考了市場情況，及考慮到項目自身的質素及配套而擬訂，而且單位戶型設有梗廚及維港海景，相信會受市場歡迎。

啟德維港‧灣畔首批提供103伙。

維港‧雙鑽折實均價18,456元

翻查近年同樣於啟德跑道區以價單形式推出的新樓盤，對上為同屬中海外旗下的維港‧雙鑽，於2024年9月推出，首批141伙單位，折實均價18,456元。

其次為柏蔚森系列，第一期於2024年6月推出，首批60伙單位，折實均價17,188元，一房戶入場價386.4萬元。而項目第三期亦緊接於2024年7月推出，首批72伙單位，折實均價17,956元，一房戶入場價427.4萬元。至於，第二期於2024年9月推出，首批155伙單位，折實均價19,207元，一房戶入場價427.5萬元。

另外，啟德海灣第1期，於2023年10月推出，首批208伙單位，折實均價19,798元，一房戶入場價575萬元。

2019年以159.5億奪地皮創跑道區新高、地價13,238元

項目在2019年由中國海外、恒地 、九倉及嘉華合組的財團以159.5億元奪得，以總金額計算，當時創跑道區地價新高。地皮最高可建樓面120萬平方呎計，即平均樓面地價約13,238元，則當時創啟德跑道區海景地皮的地價新低。