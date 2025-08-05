YOHO WEST單日連沽18伙、吸金1.1億　NOVO LAND大手客2000萬購4伙

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，單日錄18宗招標成交，套現逾1.1億元。



YOHO WEST 單日沽18伙套現逾1.1億

該批成交單位分別位於第2A及2B座，實用面由433至596平方呎，成交金額由521.8萬元至742.95萬元，成交呎價由11,519元至14,313元。

當中最貴一伙為第2B座43樓B1單位，實用面積596平方呎，屬三房套間隔，以742.95萬元沽出；而成交呎價最高單位為第2B座30樓B3單位，實用面積468平方呎，屬兩房梗廚間隔，成交呎價14,313元。

NOVO LAND第3B期大手客近2000萬購4伙

另外，同系屯門兆康NOVO LAND第3B期亦沽出11伙，戶型涵蓋兩房至三房套，實用面積為416至629平方呎，當中有大手買家斥資1,986.7萬元買4伙兩房。