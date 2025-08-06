錦繡花園三房獨立屋1000萬沽　放盤8個月累劈2球　4年蒸發280萬

二手市場疲弱，市場續以蝕讓為主。當中元朗錦繡花園有三房獨立屋新近以1,000萬元沽出，原業主放盤8個月累減200萬元，持貨4年帳面蒸發280萬元。



中原地產分行副區域營業經理劉喜燕表示，是次成交為錦繡花園J段3街雙號屋，實用面積950平方呎，屬三房間隔，原業主在2024年12月以1,200萬元叫價放盤，及後在今年7月減價至1,100萬元獲洽購，經雙方經議價後該獨立屋再減價100萬元，終以1,000萬元沽出，呎價約10,526元。

持貨4年帳面輸逾兩成

換言之，該獨立屋在8個月內累減200萬元沽出。至於新買家為外區客，鍾情獨立屋居住環境，見單位有企理裝修，及價錢合理，即決定入市單位作自用之用。

據了解，原業主則於2021年以1,280萬元買入單位，持貨4年，是次易手帳面蝕讓約280萬元，單位期內貶值22%。