灣仔單幢樓Queen's Cube拆售　開放式入場五球、呎價1.75萬

近月住宅樓市有所回暖，個別大型發展商趁機推出拆售收租多年的港島單幢項目。由南豐或相關人士持有、主打開放式戶及一房戶的灣仔單盤樓Queen's Cube，近日推出拆售，據地產代理消息，該項目拆售呎價約1.75萬元起，入場費約500萬元。



不過該項目原為南豐及市建局合作發展的住宅項目，早在2010年推出發售，當時首度推出時，成交呎價高達2.76萬元，反映最新拆售入場呎價1.75萬元，較高峰期回落超過35%。



據地產代理消息，發展商南豐近日已開放灣仔單盤樓Queen's Cube的現樓示範單位予代理及準買家參觀，部份中層C室開放式戶，實用面積約289平方呎，售價約500萬元，呎價約1.75萬元；而高層A室一房戶，實用面積約399平方呎，售價約900萬元，呎價約2.25萬元。

另據市傳價單資料，中低層全層一梯4伙，其中最平為中層B室開放式戶，實用面積276平方呎，售價497.5萬元，為最平的入場單位。而最平的入場一房戶單位為中低層A室，實用面積約399平方呎，售價約654.1萬元。設60天成交期。

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2010年首度推售僅沽9伙

Queen's Cube原本為市建局重建項目，全盤提供96伙，在2007年由南豐投得發展權，其後在2010年開價公佈首張涉及30伙的價單，當年以建築面積形式賣樓，建築面積約401至582平方呎，首批平均建築呎價為15,730元。不過最初僅僅只售出約9伙，當時市場認為項目定價過高拖累銷情。

2010年個別高層戶實用呎價高達2.76萬

翻查代理數據，2010年推出銷售，Queen's Cube個別高層戶呎價高昂，以一個建築面積451平方呎（實用面積300平方呎）的31樓D室計算，當時成交價828.5萬元，當時建築呎價高達18,370元，若以實用面積計，實用呎價高達27,617元。

早年餘貨87伙滯銷 南豐7億向市建局買斷貨尾

其後由於項目滯銷，尚餘的87伙全數單位即時封盤，發展商南豐更突然通知各大地產代理行，終止灣仔Queen's Cube的銷售委託權。最終南豐於2011年初與市區重建局商討透過預先支付利潤分紅方式，「買斷」該盤87伙待售單位的業權，涉及金額約7.086億元。其後再把項目推出招租，月租約1.6萬元起，以建築面積計，意向呎租40元至50元。