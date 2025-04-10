希慎拆售中半山豪宅竹林苑　料涉兩座共128伙　意向呎價1.8萬起

市場波動，有發展商拆售持有多年的收租豪宅物業。希慎（0014）旗下收租多年，位於堅尼地道74至86號的中半山豪宅竹林苑，最新計劃拆售其中兩座住宅大樓，共涉約128伙單位。據悉單位意向呎價約1.8萬至2.5萬元起，入場售價2,600萬元起。



市場消息指，希慎計劃拆售竹林苑第74及82座，兩座合共提供約128伙。當中第74座單位實用面積由1,442至1,487平方呎，均為三房戶型。低層單位意向呎價約1.8萬元起，中層呎價則約2.1萬至2.2萬元不等；估計該座單位入場售價至少2,600萬元起。

第82座意向呎價2萬元起

另外，第82座單位的實用面積由2,114至2,192平方呎，戶型涵蓋三房至四房。該座意向呎價較74座略高，低層意向呎價約2萬元起，中層約2.3萬元，高層單位則約2.5萬元水平；料該座單位入場售價約4,228萬元起。

區内代理指，發展商是次拆售單位的定位是「當二手樓賣」，不會作大型翻新，因此意向呎價亦符合區内二手市價。

中半山豪宅竹林苑。

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全盤涉345伙、戶型涵蓋一房至六房

資料顯示，竹林苑在1985年落成，樓齡約40年，一直由希慎持有收租，整個項目由6幢住宅大樓組成，共提供345伙，實用面積約730至4804平方呎，採一房至六房間隔。

值得留意的是，希慎過往曾有意重建竹林苑。項目2017年時就曾獲屋宇署批出建築圖則，可重建成5幢32至36層高的住宅物業，涉及住宅樓面約69萬平方呎。