7月6份預售樓花新申請　信置土瓜灣項目涉458伙　連續3個月零批出

地政總署公佈，7月份錄得6份預售樓花新申請個案， 涉及1,226伙，較6月645伙按月增9成。至於7月份亦未有新盤預售樓花同意書，屬連續三個月「零批出」。



信置及招商局置地土瓜灣項目涉458伙

新申請項目當中最大規模為信置（0083）及招商局置地（0978）合作發展的土瓜灣榮光街／崇安街發展項目，涉及458伙，預計關鍵日期為2028年7月25日。資料顯示，信置及招商局置地於2022年近24億元奪得該地皮，每呎樓面地價約8,571元，低於當時市場估值下限約9.8%。

嘉里土瓜灣項目涉及410伙

其次為，由嘉里建設（0683）的土瓜灣鴻福街/ 銀漢街項目第1期，涉及410伙，預計關鍵日期為2028年6月30日。資料顯示，嘉里建設在2021年12月以55.878億元奪得項目，每呎樓面地價約12,591元。

另外，豐資源位於同區美善同道55號項目，同於申請預售，設102伙，預計關鍵日期為2026年6月30日。

據知，目前待批預售樓花約8,388伙，較上月7162伙按月增加1,226伙或約17%。