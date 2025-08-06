無懼黑雨！投資者308萬連租約買得寶花園一房　上手8個月賺33萬

二手市場轉活，有投資者短炒離場。牛頭角得寶花園錄短炒獲利個案，最新以308萬元連租約沽出一房戶，呎價12,174元。原業主持貨8個月，帳賺33萬元。至於，新買家為投資者，見單位租金回報高，故無懼黑雨仍接貨。



利嘉閣地產高級聯席董事鮑允中表示，是次成交為牛頭角得寶花園H座中低層04室，實用面積253平方呎，屬一房間隔，可望街景，單位原先以月租1.28萬元租出，新近以308萬元連租約沽出，呎價12,174元。

至於新買家為投資者，見單位租金回報高，故無懼黑雨接貨。以是次成交價計，料租金回報近5厘。

↓↓得寶花園H座中低層04室↓↓

持貨8個月轉手獲利33萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為289萬元，而恒生估價則為279萬元。即最新成交價較估價高6.6%至10.4%。

至於，原業主於2024年12月以275萬買入，持貨至今8個月，是次轉手帳面獲利33萬元，單位 期內升值12%。鮑允中指，得寶花園現有約78個放盤，叫價由270萬至655萬元不等。