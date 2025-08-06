趁黑雨入市執平貨　629萬買站上蓋朗城滙兩房　成功講價平一成

雖然最近天氣持續不穩，但二手交投氣氛仍然不俗。昨天黑雨下元朗區錄得2宗二手成交個案，當中港鐵朗屏站上蓋屋苑朗城滙一伙兩房單位，黑雨下以629萬元沽出，呎價12,707元。原業主於2018年一手買入單位，帳面蝕讓179.6萬元離場，單位貶值超過兩成。



中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，該單位為朗城滙3座中層A室，實用面積495平方呎，兩房梗廚間隔。原業主最初叫價700萬元放盤，直至昨日黑雨獲新買家上門睇樓，最終經雙方議價後單位以629萬元沽出，累減71萬元或一成，折合呎價12,707元。

平市價一成、業主7年蝕超過兩成

代理指，是次單位屬低市價成交，若與上月同類兩房的造價713.8萬元比較，最新成交價較市價低出84.8萬元或12%，平超過一成。

原業主於2018年11月以約808.6萬元一手買入單位，持貨約7年，現轉手帳面蝕約179.6萬元，單位期内貶值約22.2%。