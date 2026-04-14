五組客「爭崩頭」　用家加價20萬入翠韻華庭兩房　代理：屬短缺盤

樓市氣氛逐漸改善，不少買家加快入市步伐。元朗翠韻華庭近日錄得一宗「搶盤」成交，一伙兩房單位同時吸引五組準買家睇樓，其中一組用家即場加價近20萬元，終以456.8萬元成功搶入，呎價約10,242元。原業主持貨約25年，單位升值約2.2倍。



美聯物業高級分區營業經理徐君寶表示，上述成交單位為翠韻華庭3座中層E室，實用面積約446平方呎，採兩房間隔。

五百萬以內兩房盤源短缺 用家追價20萬奪心頭好

代理透露，單位原叫價約438萬元。由於市場上五百萬內的兩房盤源極為短缺，故租客一遷出，即吸引5枱客人同時睇樓，競爭激烈。一組同區自用買家為求奪得心頭好，即場加價近20萬元，終以456.8萬元成交，呎價約10,242元。

↓↓翠韻華庭3座中層E室↓↓

高估價最多8.5%

參考網上銀行對該物業的估價，中銀網上估價為421萬元，而恒生估價為427萬元，即該單位的最新成交價較估價高約7%至8.5%。

原業主長情持貨25年 單位升值2.2倍

資料顯示，原業主於2001年4月以約141.92萬元購入上述物業，持貨約25年，是次轉手帳面獲利約314.88萬元，物業期內升值約2.2倍。

元朗翠韻華庭。（代理圖片）

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