金融海嘯貨大賺！沙田廣場三房910萬沽　長揸18年本利雙收｜多圖

二手成交持續，再錄得大幅獲利個案。沙田廣場一伙「海嘯貨」三房單位，最新以910萬元易手，呎價約12,604元。據悉，原業主於2008年金融海嘯期間，斥資約446萬元購入單位，持貨18年帳賺約464萬元或逾1倍離場。



利嘉閣地產高級區域董事郭建民表示，上述成交單位為沙田廣場華星閣低層1室，實用面積約722平方呎，屬三房一套間隔，望樓景。據悉，新買家鍾情單位間隔及交通，故決定洽購。而業主原以930萬元放售單位，經議價後以910萬元易手，呎價約12,604元。

從放盤相片可見，單位空間闊綽，開則方正，惟裝修風格較為陳舊。

↓↓沙田廣場華星閣低層1室↓↓

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估價範圍內成交 金融海嘯貨大升逾1倍

參考網上銀行對該物業的估價，中銀網上估價為910萬元，而恒生估價為972萬元，即該物業於估價範圍內成交。

資料顯示，原業主於2008年金融海嘯期間以約446萬元買入單位，持貨18年至今轉手，帳面獲利約464萬元，物業期內升值逾1倍。

原業主於2008年金融海嘯期間以約446萬元買入單位，持貨18年至今轉手，帳面獲利約464萬元，物業期內升值逾1倍。（資料相片）

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