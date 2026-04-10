跌剩三成幾！銀主3億沽鄧成波家族油麻地巨舖　高價回購終重創63%

由鄧成波家族持有的油麻地彌敦道三層基座商場巨舖，早前淪為銀主盤，該物業最新以約3.1億元沽出，呎價約5,236元。值得留意，鄧成波家族早年曾短炒該舖位物業並大幅獲利，但其後再於2014年斥8.38億元「回購」該物業。以目前最新成交價計算，較12年前買入價低約63%。



上述成交物業為油麻地彌敦道525至543A號部份地下至3樓基座商場，位處彌敦道大單邊，總建築面積約59,200平方呎，地下商舖部份逾4,000平方呎。資料顯示，原業主為鄧成波家族，早前物業遭銀主接管並放售，最新以約3.1億元沽出，呎價約約5,236元。

三年前市值約7.2億 最新成交價遭腰斬

市場消息指，新買家為本地證券行，料該行保留物業地下及1樓自用，現租戶為Windsor SPA 薀莎水療。翻查資料，在2023年5月份，上述物業也曾經推出放售，當時市值高達約7.2億元，即物業最新成交價對比三年前的市值有大幅下調。

油麻地彌敦道525至543A號部份地下至3樓基座商場，原由鄧成波家族持有，新近被接管推出放售。（代理相片）

曾沽貨獲利豐厚 惟其後再斥逾8億回購

據瞭解，舖位曾由鄧成波家族持有，並打造成為售賣數碼產品的「MK1超級數碼廣場」，其後於2010年以約7億元售出並大幅獲利。不過他再於2014年以8.38億元「回購」舖位物業，並斥資全面翻新。之後隨著舖市價格下跌，該物業去年淪為銀主盤。以目前最新成交價約3.1億元計算，較12年前買入價低約5.28億元，物業貶值約63%。

已故舖王鄧成波。（香港01相片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。