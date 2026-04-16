柏傲莊III暫收逾4500票　超額逾50倍　三期現樓會所曝光｜有圖

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III，今日（16日）開放現樓住客會所「Sky House」予傳媒參觀。發展商透露，項目暫收逾4,500個認購登記，以本周六開售的88伙價單單位計，超額認購逾50倍。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，截至下午2時，項目已累收逾4,500個認購登記，超額認購逾50倍。入票人士中，有七成屬本地客，而三成為非本地客及港飄者。更觀察到大手客票數上升，當中有四分之一為先前透過招標入市之買家。她續指，項目將於明天晚上7時截票，而周六開售時會預留最少20伙予B組散客選購。

過去兩日招標沽出72伙 套現近18億

銷情方面，何家欣指出，項目短短兩日招標共沽出72伙，套現近18億元，買家中逾六成來自本地，逾三成為內地買家，反映項目剛性需求強勁。

左三，新世界發展營業及市務部總監何家欣。（李煥好攝）

會所「Sky House」提供多項長幼共融設施

項目會所FARM PAVILION設有三大主題建築「Well House」、「Farm House」及「Sky House」，連同綠化園林總面積約 28 萬平方呎，提供逾30項會所設施。

而今日開放位於柏傲莊III的住客會所「Sky House」予傳媒參觀，採用天窗設計，提供多項設施，包括天幕雅座、漫活坊、晨曦瞭望台、冒險世界、藝文坊、音樂室及小小探險世界，提供長幼共融的休憩空間。

↓↓柏傲莊住客會所Sky House↓↓

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