柏傲莊III四房套示範單位曝光　周六開賣88伙　暫收3500票｜多圖

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III，日前落實本周六（18日）以價單形式發售88伙，項目截至今日下午2時，累收約3,500張認購登記，以首輪銷售88伙計，暫超額逾38倍。該盤今日（15日）開放一伙四房一套連工作間及洗手間的現樓示範單位參觀。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目落實本周六以價單形式發售88伙，項目截至今日下午2時，累收約3,500張認購登記，以首輪銷售88伙計，暫超額逾38倍。入票客源有逾7成為本地客，當中包括家庭客、自住用家、換樓客，另3成為內地家庭客、港漂，項目本周五7點截票。

招標入市買家擬再購價單單位

何家欣續指，有早前透過招標入市的買家，表示有意購買內園景的價單單位收租，又指今日會再公布新一輪招標結果。

以「迷迭香」作為設計靈感

柏傲莊 III今日開放的現樓示範單位屬無改動連裝修示範單位，位於第1A座48樓B單位，實用面積998平方呎，屬四房一套連工作間及洗手間間隔。單位以「迷迭香」作為設計靈感，把日常熟悉的香草，延伸成一個貫穿全屋。

客廳和飯廳格局方正實用，飯廳放置了可容納至少六人的長餐桌，配合綠色水紋地氈，呼應窗外正對的城門河景。沙發特別加入可移動扶手與多功能配置。

廚房設一系列國際品牌家電設備，包括嵌入式雪櫃連冰箱、嵌入式酒櫃、雙頭氣體煮食爐、炒鑊氣體煮食爐、燒烤爐、微波焗爐、蒸爐、抽油煙機。

↓↓柏傲莊III第1A座48樓B單位↓↓

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主人睡房三邊落床 四間房均可望開揚城門河景

主人睡房空間寬敞，擺放雙人床後仍可三邊落床，旁邊設有大衣櫃及梳妝檯，同時預留拖板式收納設計。而除主人睡房外，其餘睡房均可享開揚城門河景。睡房1以優雅清新的配搭為主調，書檯與衣櫃一應俱全。睡房2則以玩味十足的特色床頭板，牆上運用圓潤幾何圖案。睡房3為書房設計，設有長書檯與特色書櫃。

大門設有三合一智能門鎖

另外，全屋的智慧室內裝置，例如大門設有三合一智能門鎖、玄關設有鞋櫃、浴室的 RETRACTABLE STEP（可收縮踏板），除了提供收納功用外，亦可以輕按一下自動打開，成小孩子安全站立小平台。