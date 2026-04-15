大圍柏傲莊二手又賺　兩房連租約1145萬沽　業主揸兩年升值逾1成

近期整體樓市交投暢旺，投資者加快入市步伐。大圍柏傲莊一伙兩房單位，最新以1,145萬元連租約沽予收租客，呎價約21,893元，該客料享約3厘租金回報。而原業主持貨約兩年，帳賺117萬元或11.4%離場。



中原地產分區營業經理范家豪表示，上述成交單位為柏傲莊1期2B座中層C室，實用面積523平方呎，屬兩房間隔。該單位經議價後，連租約以1,145萬元獲承接，呎價21,893元。據了解，新買家為外區投資者，見單位價錢合理，即承接單位打算投資收租。該單位現時租約月租2.8萬元，該買家料可享約近3厘回報。

較同類單位賣貴約16%

參考屋苑同類型單位造價，涉及單位屬1期2B座中層C室，面積間隔相同，於去年7月中以988.7萬元沽出，呎價約18,904元。即上述單位最新成交價較不足一年前的同類單位高約16%。

上手持貨約兩年 單位升值逾一成

資料顯示，原業主於2024年以約1,028萬元購入單位，持貨約兩年，是次易手帳面獲利117萬元離場，單位期內升值11.4%。

成交單位為柏傲莊1期2B座中層C室，單位實用面積523平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

大圍柏傲莊。（資料圖片）

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