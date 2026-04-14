大圍站柏傲莊III加推38伙　入場費754.6萬　本周六價單賣88伙

新世界 （0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III今日（14）更新兩張價單，當中有38伙更新售價，折實平均呎價23,125元，入場單位折實售價754.6萬元。該盤同步落實本周六以價單形式發售88伙，入場費745.8萬元。



周六開賣88伙、折實均價22021元

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，該盤落實本周六開賣88伙，當中24伙一房、50伙兩房，及14伙三房，折實售價由745.8萬至1,768.3萬元，折實呎價由19,597至25,993元，折實平均呎價為22,021元。首輪銷售將設大手組別，同時會預留一定數目單位予非大手買家。

新世界發展營業及市務部助理總經理陳冬陽表示，項目更新兩張價單（2A及3A號價單）涉及38伙，戶型涵蓋一至兩房，當中一房佔13伙，兩房佔25伙，實用面積307至534平方呎，折實售價由754.6萬至1,760.4萬元，折實呎價20,901至25,993元。

新世界發展營業及市務部總監何家欣。（黃祐樺攝）

首日招標沽52伙 本地買家佔逾六成

何家欣又指出，項目首日招標賣出52伙，套現逾12.8億元，當中本地買家佔逾六成，逾三成為內地買家，最貴一伙為8A座48樓A室，實用面積1,210平方呎 ，屬四房雙套單位，呎價36,000元，創分層單位新高。她續指，首日招標賣出單位售價絕大部份貴過5年前成交價。

大圍站柏傲莊III首日招標賣出52伙，套現逾12.8億元，當中本地買家佔逾六成，逾三成為內地買家。（黃祐樺攝）

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