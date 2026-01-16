鷹君羅嘉瑞家族大手掃貨！　9600萬買9伙錦上路柏瓏、最貴逾千萬

鷹君羅嘉瑞家族再度入市買新盤，最新合共擲逾9,600萬元買入錦上路站柏瓏9伙單位，如連同去年8月買入的兩伙柏瓏計，該家族在半年間已用約1.2億元購入12伙柏瓏。據知，鷹君羅嘉瑞家族在於2024年底起累計買入合共70個物業，料合共涉資約13億元。



半年內擲1.2億掃12伙柏瓏

是次成交涉及9伙，成交價由905.1萬至1,201.2萬元，合共涉資9,602.57萬元，以總樓面約6,098平方呎計，平均呎價約為15,747元。如連同早前在去年8月購入兩伙柏瓏，鷹君羅嘉瑞家族在半年間，先後以1.2億元購入柏瓏12個單位。

鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞。(資料圖片)

公司名入市 均為鷹君管理層

是次成交最貴一伙為5座中層A5室，實用面積770平方呎，屬三房單位，以1,201.16萬元沽出，呎價15599元。而入市公司涉及為「EXCEL OASIS LIMITED」，而是次該間公司董事則包括其公司董事為鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞兒子、鷹君執行董事羅俊謙、鷹君執行董事兼總經理簡德光，以及鷹君執行董事朱錫培，均為鷹君管理層。