鷹君羅嘉瑞家族再入市！掃至少2伙黃竹坑海盈山3房、涉資7214萬

市場再錄名人入市個案，鷹君羅嘉瑞家族最新擲7,213.7萬元買入黃竹坑海盈山兩伙單位。如連同是次成交計，鷹君羅嘉瑞家族在近半年已累計買入合共22伙，料合共涉資約3.25億元。



據資料指，是次成交為黃竹坑港島南岸第4A期海盈山兩伙2B座高層A室，實用面積同屬915平方呎，屬三房間隔，同樣在在11月中旬各以3,561.1萬元及3,652.6萬元沽出，呎價分別為38,919元及39,919元。

至於，該買家分別以兩間公司、「LEADING CORE LIMITED」及「LEADING EASE LIMITED」入市。

據知，是次該兩間公司股東同屬鷹君秘書服務有限公司，董事則包括其公司董事為鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞兒子、鷹君執行董事羅俊謙、鷹君執行董事兼總經理簡德光，以及鷹君執行董事朱錫培，均為鷹君管理層。

鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞。