鷹君羅嘉瑞家族掃貨！近億買油塘柏景峰14伙 累計12億購61個物業
撰文：黃祐樺
出版：更新：
市場再錄名人入市個案，鷹君羅嘉瑞家族最新合共擲約9,965萬元買入油塘新盤柏景峰14伙單位。據知，鷹君羅嘉瑞家族在於2024年底起累計買入合共61個物業，料合共涉資約12億元。
擲近億元買14伙
據知，是次成交的括14伙戶型涵蓋兩房至三房，實用面積430至578平方呎，當中12伙為兩房，另外2伙為三房，成交價由647.27萬至950.72萬元，呎價15,018至16,448元，該批單位總成交價為9,964.92萬元，以總實用面積6,354平方呎計，平均呎價近1.6萬元。
最貴一伙950.72萬 屬三房戶
當中最貴一伙為1座21樓A1室，實用面積578平方呎，屬三房單位，以950.72萬元沽出，呎價16,448元。另最平為一為1座18樓A5室，實用面積431平方呎，屬兩房單位，以647.27萬元沽出，呎15,018元。
至少動用兩間公司入市 均為鷹君管理層
值得留意的是，是次入市至少動用兩間公司涉及為「RISING NOTION LIMITED」及「ADVANCE JOYFUL LIMITED」。而是次該兩間公司董事則包括其公司董事為鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞兒子、鷹君執行董事羅俊謙、鷹君執行董事兼總經理簡德光，以及鷹君執行董事朱錫培，均為鷹君管理層。
